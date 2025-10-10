В США одобрили военный бюджет на $925 млрд, $500 млн из которых — на помощь Украине

Сенат Конгресса США одобрил проект военных расходов страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд. Документ включает выделение $500 млн на помощь Украине.

Законопроект получил поддержку 77 законодателей при необходимом минимуме в 60 голосов. 20 человек высказались против. Финальную версию законопроекта доработают, после чего документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

В документе предусмотрено продление Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) до 2028 года включительно, с финансированием на уровне $500 млн. Программа USAI предполагает заключение Пентагоном контрактов с производителями.

В сентябре Палата представителей Конгресса приняла свой вариант военного бюджета на сумму почти $900 млрд, где на помощь Украине было заложено $400 млн.