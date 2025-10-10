Военные Мьянмы признали факт убийства более 20 человек на религиозном фестивале

Военное правительство Мьянмы сообщило о нападении на мирных жителей, собравшихся на религиозный фестиваль в школе в регионе Сагаинг в центральной части страны. По данным Associated Press, от бомб, сброшенных мотопарапланеристами, погибли 24 человека, включая детей. Еще 50 человек получили ранения.

В заявлении, опубликованном военным информационным управлением, ответственность за жертвы в результате нападения в ночь на понедельник возложена на силы сопротивления, выступающие против армейского правления. Их обвинили в использовании гражданских лиц в качестве живого щита, а также в том, что вынудили общественность провести акцию протеста в понедельник. «Силы безопасности решили провести атаку в качестве контртеррористической операции с планом минимальных жертв среди гражданского населения»,— цитирует агентство текст заявления военных властей.

В момент нападения более 100 человек проводили церемонию молебна с масляными лампадами, посвященную окончанию буддийского поста. Воспользовались случаем, они призвали к освобождению политзаключенных и выразили протест против назначенных военными на декабрь выборов.

Регион Сагаинг стал очагом столкновений с тех пор, как армия захватила власть у правительства Аун Сан Су Чжи в феврале 2021 года. Сама глава правительства тогда скрылась в Великобритании.

Эрнест Филипповский