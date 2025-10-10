Ким Чен Ын лично поблагодарил артистов из России на концерте к 80-летию ТПК

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в пятницу посетил концерт российских деятелей искусств в Пхеньяне и поблагодарил артистов, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Концерт в театре «Мансудэ» был посвящен 80-летию основания партии.

На сцене выступили популярные певцы России, Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого, труппа балета «Тодес» и ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил РФ.

По информации агентства, Ким Чен Ын сказал, что подобные концерты будут вносить «своеобразный вклад в дальнейшее развитие укрепляющихся тесных уз корейско-российских отношений». Глава государства поднялся на сцену и выразил признательность за выступление, кроме того, артистам передали корзину цветов от его имени, добавило ЦТАК.

Эрнест Филипповский