ТАСС: заседание Совбеза ООН по Венесуэле состоится 10 октября

Заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по вопросу Венесуэлы состоится в пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СБ ООН.

Заседание было запрошено по инициативе Венесуэлы, ее запрос был поддержан Россией и Китаем. Заседание начнется в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

В среду министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что страна готова противостоять военной угрозе США и развертыванию американских Военно-морских сил в Карибском море.

3 октября Пентагон отчитался об очередном «смертоносном ударе по судну» наркоторговцев в Карибском море. 5 октября президент США Дональд Трамп анонсировал «второй этап» борьбы с наркокартелями Латинской Америки.