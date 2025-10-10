Мэр Тбилиси: посол западной страны в 2022 году предлагал Грузии «начать войну» с РФ

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что после начала боевых действий на Украине в 2022 году посол «одной из западных стран» предлагал Грузии «начать войну» с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Imedi, не уточняя о после какой именно страны шла речь.

«Вы начните (войну), будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну»,— процитировал посла господин Каладзе (цитата по ТАСС).

В 2022 году Грузия отказалась вводить антироссийские санкции, мотивируя это необходимостью сохранения мира и стабильности. Из-за такой позиции Киев в марте 2022 года отозвал своего посла из Грузии.

Действующий премьер Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что трудности у Грузии начались после отказа открыть «второй фронт» против России.