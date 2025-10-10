Трамп: большая часть проданного НАТО американского оружия идет Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон активно продает оружие странам НАТО. По его мнению, большая часть вооружения затем направляется на Украину. Об этом он сказал Белом доме в четверг на встрече с президентом Финляндии Александером Стуббом.

«Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину»,— сказал он.

Россия неоднократно заявляла, что западные поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле также отмечали, что продажа Украине оружия имеет негативный эффект для переговоров.