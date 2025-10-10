Дуров: у нашего поколения остается меньше времени, чтобы спасти свободный интернет

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не хочет праздновать свой 41-й день рождения, так как считает, что у нынешнего поколения «все меньше времени» на спасение свободного интернета. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «некогда свободные» страны превращают интернет в инструмент контроля. В качестве примеров он привел введение цифровых удостоверений личности в Великобритании, онлайн-проверку возраста в Австралии, массовое сканирование личных переписок в странах ЕС, а также уголовное преследование во Франции против него самого, как главу техкомпании.

Господин Дуров заявил, что текущее поколение рискует стать «последним свободным в истории» из-за отказа от свободы слова и права на неприкосновенность частной жизни. «Так что нет, я не буду сегодня праздновать. У меня мало времени. У нас мало времени»,— написал он.