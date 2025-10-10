Трамп пообещал сообщить о результатах планового медосмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что отчитается об результатах планового медицинского обследования. Он пройдет осмотр 10 октября в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

По его мнению, он находится «в отличной форме» и не испытывает «каких-либо трудностей ни в физическом, ни в психическом плане».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что после медосмотра президент планирует отправиться с визитом на Ближний Восток.

Обследование Дональда Трампа, которое он проходил в апреле, показало, что он «демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье». Летом у президента наблюдалась отечность ног и синяки на руках, что в Белом доме объяснили венозной недостаточностью и частыми рукопожатиями.