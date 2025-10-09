Вышел тизер-трейлер нового спин-оффа «Игры престолов»

Опубликован тизер-трейлер очередного спин-оффа «Игры престолов». Новый сериал называется «Рыцарь Семи Королевств» и выйдет 18 января 2026 года.

Проект будет состоять из шести эпизодов. И впервые в истории сериальных произведений на основе книг Джорджа Мартина в нем не будет масштабной анимационной заставки в начале серий.

Он рассказывает историю межевого рыцаря Дунка и его оруженосца Эгга. Действия сериала разворачиваются за 100 лет до «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона».

В следующем году также выйдет третий сезон «Дома Дракона», еще одного спин-оффа к оригинальному сериалу.