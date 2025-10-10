Экспортная стоимость подсолнечного масла из РФ достигла максимума с 2022 года

Стоимость экспорта российского подсолнечного масла в начале октября достигла $1,21 тыс. за тонну, что на 23% выше показателей прошлого года. Как сообщают аналитики Центра ценовых индексов, это максимальное значение с ноября 2022 года.

Рост цен связан с увеличением мирового спроса на растительные масла для биодизеля и пессимистичными прогнозами урожая в Черноморском регионе. Основными покупателями остаются Турция, Китай и страны Ближнего Востока, при этом активизировали закупки Индия и Иран.

По оценкам OleoScope, экспорт российского масла в текущем сельхозсезоне может вырасти на 10,2%, до 5,2 млн тонн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переработка выжимает цену»