Новак: прорабатываются новые меры по оздоровлению топливного рынка

Правительство готовит дополнительные меры для стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Его слова приводит Telegram-канал правительства.

На совещании по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов господин Новак заявил, что положение дел «в целом» стабильное. Сохраняется запрет на экспорт топлива.

Вице-премьер раздал поручения Минэнерго и Минэкономики. Министерство энергетики займется мониторингом ситуации на рынке для соблюдения баланса цен в розничном сегменте. А министерству экономического развития предстоит заняться аналитикой — выявить параметры, влияющие на формирование розничных цен.