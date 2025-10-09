Еврокомиссия расследует возможный шпионаж Венгрии против ЕС

Еврокомиссия создаст специальную группу для проведения внутреннего расследования сообщений СМИ о шпионаже спецслужб Венгрии против Евросоюза. Об этом сообщил на брифинге представитель ЕК Балаш Уйвари.

«Комиссия принимает к сведению все сегодняшние сообщения, согласно которым венгерская разведка проводила шпионские операции против ЕС и его сотрудников,— сказал господин Уйвари. — Комиссия очень серьезно относится к подобным обвинениям» (цитата по Reuters).

Сегодня вышло совместное расследование венгерского журналистского проекта Direkt36 с изданиями Der Standard (Австрия) и Der Spiegel (Германия). СМИ утверждают, что в венгерском постпредстве при ЕС работают сотрудники спецслужб, которые занимаются шпионажем за институтами Евросоюза. По данным европейских журналистов, в шпионской сети замешан и нынешний член Еврокомиссии от Венгрии Оливер Вархели.