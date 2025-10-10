Пять производителей светотехники исключены из реестра российской продукции

Минпромторг с начала года провел 13 внеплановых проверок производителей светотехники и исключил пять компаний из реестра отечественной промышленной продукции. Среди них — «Горизонт», «Технология света» и другие. По данным «Ъ», производители для попадания в реестр закупали российские светодиоды, а затем переходили на более дешевые импортные аналоги, занижая цену в госзакупках.

В министерстве подтвердили проверки и работу над усилением контроля. В ФАС добавили, что межведомственная работа по прослеживаемости реестра минимизирует риски.

Эксперты оценивают долю несоответствующей продукции в госзакупках в 40–60%. «Оборот измеряется десятками миллиардов — это средства, которые недополучают отечественные производители», — заявил исполнительный директор GS LED Андрей Мартынов. Проблема, по словам главы Ассоциации электроники Ивана Покровского, также актуальна для производителей электросчетчиков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Просвечивает импорт».