Картины наградных связей

В Геленджике завершился третий фестиваль актуального российского кино «Маяк». Гран-при смотра жюри основного конкурса под председательством Бакура Бакурадзе присудило фильму Сергея Малкина «Здесь был Юра», а лучшим дебютом выбрало «Фейерверки днем» Нины Воловой. Лучшим режиссером была названа Соня Райзман, снявшая «Картины дружеских связей». В короткометражном конкурсе победила «Игра в прятки» Амета Савенко, а особого упоминания удостоились «Складки» Катерины Скакун. Итоги фестиваля комментирует Юлия Шагельман.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Слева направо: актеры Кузьма Котрелев, Юлия Черепнина, Дарья Котрелева и продюсер Иван Яковенко перед показом фильма «Здесь был Юра»

Представляя программу третьего «Маяка» журналистам за неделю до старта фестиваля, его программный директор Стас Тыркин сказал, что отобранные фильмы внушают ему чувство оптимизма. Это оказалось применимо далеко не ко всем картинам двух конкурсов — из-за их содержания, качества или из-за сочетания одного и другого. Однако победитель фестиваля полнометражный дебют Сергея Малкина «Здесь был Юра» действительно оказался одним из самых светлых фильмов «Маяка», при этом снятым уверенно и без всяких скидок на то, что это работа начинающего режиссера.

«Здесь был Юра» основан на реальных событиях, прототипами его героев стали сам Малкин и его друзья. Однако, в отличие от «Картин дружеских связей», он не замыкается в узком кругу околотридцатилетних представителей творческих профессий, а говорит на темы, понятные и близкие если не всем, то очень многим.

Олег (Денис Парамонов) и Серега (Кузьма Котрелев) играют в панк-группе со своим другом Чебой (Александр Поршин) и обитают в захламленной, расписанной граффити коммуналке, где ужасно бесят соседа-аккуратиста Андрея (Василий Михайлов), у которого есть настоящая работа, своим раздолбайством. Ребятам выпадает шанс выступить на фестивале, где их наконец-то услышит больше 16 человек. Но тут мать Олега просит его временно присмотреть за его дядей Юрой — человеком 50 с лишним лет с ментальными особенностями, который не говорит и не может жить самостоятельно (Константин Хабенский получил за эту точную и деликатную работу награду за лучшую мужскую роль).

Так парням впервые в жизни приходится взять на себя ответственность за кого-то и срочно осознать, что взрослые теперь они. Происходит это, конечно, не без ошибок и конфликтов, однако Малкину удается избежать почти всех штампов, прописавшихся в картинах о перевоспитании великовозрастных оболтусов в подобных ситуациях со времен «Человека дождя». Его фильм живой, шероховатый, несовершенный, как его герои, но, как и у них, у него большое сердце, готовое принимать других людей со всеми их особенностями. Это редкое качество для сегодняшнего российского кинематографа, как авторского, так и коммерческого.

Если «Здесь был Юра», не чураясь горькой правды о жизни нейроотличных людей в нашей стране, остается добрым и теплым, то «Над вечным покоем» Светланы Проскуриной, в котором тоже появляется герой с особенностями,— его противоположность. Эту жесткую, программно дискомфортную картину, получившую призы за лучший сценарий (Екатерина Тирдатова) и операторскую работу (Олег Лукичев), можно назвать социальным хоррором.

В конкурсе нынешнего «Маяка» «Над вечным покоем» стал третьим фильмом о матери и сыне-подростке, повязанных одним преступлением. Однако он максимально далек от глянцевой искусственности «Моего сына» Вячеслава Клевцова и «Огненного мальчика» Надежды Михалковой.

Рита (Мария Леонова) — соцработница в маленьком городке, навещающая по разнарядке одиноких стариков. Ее профессиональное милосердие отдает равнодушием, но она единственная, кто по-человечески относится к Пашке — особенному сыну своей подруги Веры (Яна Есипович), которого другие соседи называют «убогим» или вообще «нуу, таким». Однако, когда по сочетанию дикой случайности и глупой, еще почти детской жестокости Ритин сын Сережа (Егор Абрамов) убивает Пашку, между справедливостью для чужого ребенка и защитой своего она звериным инстинктом выбирает второе. С этого момента для маленькой семьи начинается спуск в ад, который мать и сын делят на двоих, в то же время замыкаясь каждый в своем одиночестве.

Беспощадный взгляд Проскуриной превращает российскую провинцию в территорию тотальной нелюбви, над которой все еще жужжат мухи из балабановского «Груза 200», не оставляя своим героям шанса на искупление. Даже вечный покой, отсылающий к картине Левитана, становится здесь вечным же наказанием.

Наградив эту суровую ленту, жюри тем не менее не оставило без внимания и невесомые «Картины дружеских связей», назвав их «поколенческим высказыванием, у которого легкое дыхание». Фильм, сразу завоевавший симпатии большинства гостей и участников фестиваля рассказом о них самих, получил два приза: кроме постановщицы Сони Райзман награды за лучшую женскую роль удостоилась Мария Карпова. По приятному для всех причастных совпадению, и Райзман, и Сергей Малкин, как и победительница первого «Маяка» Анна Кузнецова,— выпускники мастерской режиссера Алексея Попогребского, у которого теперь самые большие основания всматриваться в будущее российского кино с оптимизмом.

Юлия Шагельман