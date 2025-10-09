Вучич заявил, что не сможет приехать в Москву из-за визита фон дер Ляйен

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что не сможет посетить Международный форум «Российская энергетическая неделя — 2025», который пройдет в Москве с 15 по 17 октября. Причиной он назвал визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Белград, совпадающий по датам с мероприятием.

Александр Вучич отметил, что получил приглашение на энергетический саммит в российской столице, однако в эти же дни в Белград приедет Урсула фон дер Ляйен — 14, 15 и 16 октября, поэтому визит в Москву невозможен. Президент также рассказал, что Сербия пока не заключила новое соглашение о поставках газа с Россией. «Верю, что договоренности, которые мы обсуждали с президентом Владимиром Путиным в Пекине, будут выполнены»,— сказал сербский президент в обращении к нации. Обращение транслировалось в YouTube.

Господин Вучич добавил, что подземное газовое хранилище «Банатский двор» в Сербии заполнено максимально — объем составляет 357 млн кубометров газа.