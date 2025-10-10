O’stin закрыла молодежный бренд Face Code

Холдинг O’stin закрывает магазины своего молодежного бренда Face Code, запущенного в сентябре 2024 года, узнал «Ъ». Один из источников на рынке торговой недвижимости подтвердил, что ритейлер уже освободил площади в ряде ТЦ. По данным картографических сервисов, из примерно 11 точек работают лишь девять.

Бренд был зарегистрирован сингапурской Modern Style, которой принадлежит и торговая марка O’stin. Face Code позиционировался как замена ушедшим с российского рынка Pull&Bear и Bershka. При этом сам O’stin, по мнению экспертов, движется в сторону более взрослой аудитории.

Аналитики связывают неудачу с общими трендами: молодежь массово покупает в онлайн, а для привлечения этой аудитории критически важно активное присутствие в соцсетях. Аккаунты Face Code насчитывали менее 4 тыс. подписчиков. Это уже второй провал в сегменте после закрытия бренда Ready! Steady! Go! от Gloria Jeans.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «O’stin проигрывает битву поколений».