В Бельгии предотвратили теракт с БПЛА против премьер-министра

В Бельгии арестовали трех участников предполагаемой террористической ячейки. Их подозревают в подготовке теракта против премьер-министра Барта де Вевера и других политиков страны. Они хотели убить их с помощью БПЛА, пишет AFP со ссылкой на правоохранительные органы Бельгии.

Мужчин задержали в Антверпене. Федеральный прокурор Энн Франсен сообщила агентству, что задержанные пытались совершить теракт по «джихадистским мотивам». По ее словам, подозреваемые планировали создать беспилотник, к которому они могли бы прикрепить взрывное устройство. Во время обыска у одного из подозреваемых обнаружили самодельную бомбу. В доме второго подозреваемого полиция нашла 3D-принтер. По данным силовиков, его задержанные хотели использовать для создания деталей БПЛА.

Глава МИД Бельгии Максим Прево подтвердил информацию о теракте. В посте в соцсети Х он выразил поддержку премьер-министру и его семье. Он также заявил, что страна усиливает борьбу с вредоносным использованием дронов.