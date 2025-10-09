Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале заявил, что Ульяновская область вошла в топ-15 регионов России по догазификации.

Как отметил губернатор, на сегодня к газовым сетям подключены около 7,4 тыс. домовладений. Правительство региона вкладывает средства в догазификацию и соцобъектов. Возводятся модульные котельные для школ, детсадов, ДК, больниц. В этом году строится семь таких объектов.

По словам Алексея Русских, на Петербургском международном газовом форуме он провел рабочую встречу с гендиректором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым и подписал протокол о дальнейшем взаимодействии. С начала года, отмечает глава региона, подключено к газу 17 сел и деревень, до конца года планируется газифицировать еще девять, в 2026 году будет завершено строительство сетей для 11 населенных пунктов.

Андрей Васильев, Ульяновск