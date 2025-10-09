Россиянка погибла при срыве в пропасть автобуса с туристами в Абхазии

В Ткуарчалском районе Абхазии у села Акармара экскурсионный микроавтобус с туристами из Ставропольского края сорвался с дороги и упал в почти 50-метровую пропасть. В результате происшествия одна россиянка погибла, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили власти Абхазии и Ставропольского края.

По информации МЧС Абхазии, спасатели извлекли из расщелины трех пострадавших, включая тело погибшей женщины. Четверо пассажиров, среди которых был и местный водитель, смогли выбраться самостоятельно. Все пострадавшие были доставлены в Ткуарчалскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным пресс-службы Минздрава Абхазии, у двоих туристов легкие травмы, у остальных — средней и тяжелой степени тяжести. Одному пострадавшему проводят операцию, остальные проходят дополнительные обследования.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале подтвердил факт гибели туристки из региона. Он отметил, что троим пострадавшим помощь была оказана на месте, четверо госпитализированы. Региональный Минздрав находится в тесном контакте с абхазскими коллегами и с федеральной службой медицины катастроф. Власти Ставрополья уточняют список находившихся в микроавтобусе ставропольчан и продолжают работу по сбору полной информации о случившемся.