Награждайте и наградимы будете

Комиссия гордумы по местному самоуправлению рассмотрела проект нового устава Нижнего Новгорода, к которому присоединили Кстовский округ. Устав города будет приниматься частями. Его еще поправят в следующем году, так как федеральный закон о единой системе публичной власти ввел переходный период для распределения полномочий между госвластью в регионах и органами МСУ. Некоторые муниципалы опасаются, что в будущем администрация Нижнего Новгорода может лишиться сферы образования, как ранее город потерял землеотводы, управление больницами и организацию работы общественному транспорту. Зато в новом городском уставе появится статья о наградах.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первое заседание комиссии гордумы по МСУ в депутатском созыве 2025 года было посвящено проекту устава «муниципального образования городской округ Нижний Новгород». Так теперь официально называется областной центр после юридического объединения с Кстовским округом, которое случилось 4 апреля. Устав Нижнего Новгорода является его основополагающим законом, и теперь обновленному городскому округу нужен новый устав.

Как пояснила начальник правового управления гордумы Ирина Маслова, также в апреле президентом был подписан федеральный закон об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти. Этот закон внес много изменений, но его статьи, касающиеся полномочий МСУ по решению вопросов непосредственной жизнедеятельности граждан, пока не вступили в силу — переходный период продлится до 1 января 2027 года. Поэтому новый устав Нижнего Новгорода, зависящий от норм федерального законодательства, придется принимать по частям в конце следующего года.

«Мы должны привести устав в соответствие с новым федеральным законом, но в то же время полномочия органов МСУ пока должны применяться прежние»,— объяснила депутатам непростую задачу Ирина Маслова.

В новом ФЗ властные полномочия разделены на три группы. В первой те, которые относятся только к органам МСУ и не могут быть переданы на региональный уровень: принятие устава и бюджета, налоги, распоряжение муниципальной собственностью, развитие внутридворовых территорий. Во второй группе полномочия МСУ, которые регион может взять себе: электро-тепло-газо-водоснабжение, общее образование, утверждение правил благоустройства территорий и само благоустройство. Полномочия третьей группы, наоборот, могут быть спущены из субъекта РФ на уровень муниципалитета. Это дорожная деятельность в отношении местных дорог, транспортное обслуживание населения, охрана окружающей среды, разработка и утверждение программ комплексного развития инфраструктуры и градостроительной документации городов и поселков.

Полномочия городских властей и «наша дальнейшая жизнь» будут определяться в ходе совместной работы с правительством Нижегородской области, пояснила Ирина Маслова.

Вернувшись к проекту устава города, она описала его основные нормы. В целом они мало поменялись, если не считать новые границы расширившегося Нижнего Новгорода. Нижегородцы так же могут непосредственно участвовать в местном самоуправлении, выражая свою волю на муниципальных выборах, референдумах или народных сходах. При этом порядок организации схода граждан был прописан на шести страницах — им решили устав не обременять, а сделать к нему отдельное приложение. Также в уставе появилась статья о наградах.

Теперь мэр Нижнего Новгорода, председатель гордумы и депутаты смогут поощрять горожан теми наградами, которые в дальнейшем учредят (хотя местные власти и так присваивают звания почетных граждан и заслуженных работников различных отраслей).

Заседание проходило под благостный звон соборной колокольни за окнами мэрии, и к проекту документа у присутствующих чиновников и депутатов вопросов не возникло.

Только заместитель городского прокурора Игорь Агашин возразил, что в новом уставе предлагается наделить правом подписи правовых актов первого замглавы администрации города и заместителей с руководителем аппарата. Это, по мнению прокуратуры, незаконно, так как издавать такие акты может только глава, не делегируя это полномочие своим подчиненным. В думе возразили, что речь идет лишь о должностных приказах и распорядительных документах, а надзор «слишком по-прокурорски» оценивает их творение.

В итоге дискуссию решили оставить до середины октября, когда власти Нижнего Новгорода проведут общественные слушания и пригласят жителей обсудить новый устав (его проект опубликован в газетах «День города», «Маяк» и на сайте гордумы в разделе слушаний). При этом депутатов более пугает грядущее распределение полномочий между городом и областью. Как выразился один из собеседников «Ъ-Приволжье», если региональные власти заберут себе сферу образования, у Нижнего Новгорода останутся только «дворы и помойки» (т.е. уборка улиц и благоустройство).

При таких тенденциях местное самоуправление рискует в дальнейшем превратиться в территориальные отделы, а управлять почти всеми процессами в городе будут региональные власти.

Роман Кряжев