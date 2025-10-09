Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Константин Пономарев взяткой не вышел

Предпринимателю Пономареву предъявили обвинения по новому уголовному делу

Как стало известно “Ъ”, прокуратура попросила освободить от наказания бизнесмена Константина Пономарева, получившего 14-летний срок за хищение у АКБ «Лесбанк» 38 векселей ведущих российских банков на сумму более 1 млрд руб. В апелляционном представлении на приговор Терского суда Москвы гособвинение ссылается на истечение десятилетнего срока давности. Между тем предпринимателю предъявили обвинение по новому делу — о даче взятки за отправку на СВО.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В обращении, поданном гособвинителем Дарьей Потаскуевой, прокурор просит Мосгорсуд изменить приговор Тверского суда Москвы от 11 сентября этого года. Напомним, что тогда суд назначил бизнесмену семь с половиной лет колонии со штрафом 900 тыс. руб. за мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенного (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ), а по совокупности с предыдущим приговором окончательное наказание определил 14 лет со штрафом 2,5 млн руб. Бывший председатель правления кредитного учреждения Сергей Никитин и главбух Ирина Скоробогатова получили условные сроки пять и четыре года со штрафами 900 тыс. и 800 тыс. руб. соответственно.

Суд согласился с обвинением в том, что подсудимые накануне отзыва лицензии у АКБ «Лесбанк» похитили находившиеся на его балансе 38 простых векселей Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка и банка «Открытие» общей стоимостью 1,1 млрд руб. Фигуранты оформили документы о покупке Пономаревым ценных бумаг и внесении им в кассу денег, которые он на самом деле не вносил.

Впоследствии господин Пономарев продал акции компании ООО «Тандем Центр», которая предъявила векселя к погашению. Фигуранты вину отрицали.

Защита господина Пономарева уже обжаловала приговор в Мосгорсуде.

Как стало известно “Ъ”, не согласилась с ним и прокуратура. Не оспаривая выводы о виновности фигурантов, прокурор Потаскуева указала, что подсудимые совершили преступление 2 октября 2015 года, а следовательно, по делу истек десятилетний срок давности. В этой связи она просит Мосгорсуд освободить всех фигурантов от наказания.

Вышестоящая инстанция обязана будет просьбу удовлетворить. Однако выйти на свободу предпринимателю не грозит — 3 октября господин Пономарев был арестован по новому, четвертому по счету уголовному делу — о даче взятки сотруднику комиссариата для принятия решения об отправке его на СВО. По данным следствия, помочь в решении этого вопроса господину Пономареву в июле 2025 года взялся бывший заключенный, который вместе с бизнесменом когда-то сидел в СИЗО. Этот человек, впоследствии заключивший контракт и вышедший на волю, связался с психологом, который проводил тестирование кандидатов, и договорился, что за взятку в размере 2 млн руб. тот поможет предпринимателю заключить аналогичное соглашение с военными.

По закону в случае получения госнаграды уголовное преследование прекращается. Однако офицер военкомата обратился в правоохранительные органы, и все его дальнейшее общение со знакомым господина Пономарева происходило под контролем оперативников.

Они зафиксировали, что когда военнослужащий в сентябре по указанию командира части прибыл в Москву для покупки очередной партии беспилотников, то встретился с адвокатом господина Пономарева Романом Ероновым. Тот передал ему первую часть транша в размере 1 млн руб., из которых тот 5 тыс. руб. потратил на бензин. Поэтому до сотрудника военного комиссариата он донес только 995 тыс. руб., при передаче которых его и задержали. В рамках этого дела суд по ходатайству военно-следственного управления 3 и 4 октября санкционировал арест господ Пономарева, Еронова и военнослужащего. Двум последним следствие вменило в вину ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в крупном размере), а господину Пономареву — ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). При этом военнослужащий вину признал. Однако господа Еронов и Пономарев ее отрицают, показания они пока давать не стали. Официальное обвинение предпринимателю 517-й военный следственный отдел СКР предъявил только 9 октября.

Его адвокаты заявили “Ъ”, что из-за истечения срока давности господину Пономареву не было смысла пытаться «уйти» от 14-летнего срока через СВО. «Он действительно оказывал гуманитарную помощь подразделениям Минобороны в ЛНР, что подтверждается накладными и прочими документами. При этом ее размер был многократно больше, чем вменяемая ему в вину взятка»,— заявил “Ъ” один из его защитников, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что господин Пономарев «специально не был допрошен по новому делу, чтобы арестовать его и его адвоката без учета этих фактов». «Именно поэтому 3 октября его надо было срочно арестовать даже без допроса и уведомления о возбуждении дела»,— сказал адвокат. Он добавил, что Роман Еронов, «честно защищавший Пономарева», с помощью ареста был выведен из команды его защиты «через абсурдное обвинение на основе голословных показаний».

Мария Локотецкая

