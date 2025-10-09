Ректором БФУ им. Канта назначен 39-летний Максим Демин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении 39-летнего Максима Демина ректором Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БФУ им. Канта Фото: БФУ им. Канта

Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Господин Демин назначен на пять лет. Ранее он занимал в БФУ пост и. о. ректора. У ученого степень кандидата физико-математических наук. Окончил в 2009 году НИЯУ «МИФИ» по квалификации «инженер-физик», в 2019 — магистратуру НИУ ВШЭ «Управление в высшем образовании». Он устроился в БФУ в 2016 году на должность замдиректора департамента по научной работе.

10 июля 2024 года суд арестовал до 8 сентября предыдущего ректора БФУ — Александра Федорова, его подозревают в присвоении 18,6 млн руб.