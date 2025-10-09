Сборщик клюквы в Тавде погиб, получив травмы от винта мотора лодки

В Тавдинском городском округе (Свердловская область) следователи устанавливают обстоятельства гибели местного жителя, собиравшего клюкву на озере Тумба, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сведловской области. Его тело было обнаружено 8 октября в акватории водоема.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения собирал ягоды клюквы на болоте у озера. Осуществив сбор дикоросов, он погрузил мешки с ягодами в лодку и отправился на противоположный берег. Однако на середине озера он, предположительно, выпал за борт и получил травмы от лодочного мотора. Из-за полученных травм, мужчина не смог выбраться из воды. Предварительно причиной смерти стало утопление.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение об исчезновении мужчины на озере поступило от других ягодников, которые собирали клюкву поблизости.

«Их компаньон, в одиночку переправлявшийся на лодке через озеро, внезапно пропал. При этом лодка, в которой он был, стояла недвижимой на водной глади. Прибывшие на место сыщики уголовного розыска на другом плавсредстве приблизились к лодке и стали ее осматривать. Тогда-то ими и был обнаружен погибший, который, зацепившись за винт, был настолько погружен в воду, что его не было видно со стороны»,— отметил полковник Горелых.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Полина Бабинцева