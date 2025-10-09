Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фильм с Хабенским «Здесь был Юра» выиграл гран-при кинофестиваля «Маяк»

Фильм режиссера Сергея Малкина «Здесь был Юра» выиграл гран-при кинофестиваля «Маяк», организованного фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». В фильме снялся Константин Хабенский. За эту роль он получил награду кинофестиваля «Лучшая мужская роль».

«Здесь был Юра» — первый полный метр Сергея Малкина. Кинокартина рассказывает историю Олега и Сережи — 30-летних музыкантов, которые мечтают стать рок-звездами. Они живут в обшарпанной коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном кинофестивале. Однако накануне концерта на них сваливается ответственность — им приходится следить за 50-летним родным дядей Олега с ментальными особенностями (Константин Хабенский).

Награду «Лучшая работа режиссера» кинофестиваля присудили Соне Райзман за фильм «Картины дружеских связей». В нем сыграла Мария Карпова — победительница в номинации на лучшую женскую роль кинофестиваля. Приз за лучший короткий метр взяла картина «Игра в прятки» режиссера Амета Савенко.

Лучшим дебютом признали фильм Нины Воловой «Фейерверки днем». Награда за лучший сценарий и за лучшую операторскую работу достались Екатерине Тирдатовой и Олегу Лукичеву соответственно. Они работали над картиной «Над вечным покоем». Особого упоминания жюри «Маяка» удостоилась картина Катерины Скакун «Складки».

Карьера Константина Хабенского

1 / 15

Константин Хабенский родился в Ленинграде 11 января 1972 года в семье инженеров-гидрологов. В 1981 году семья переехала в Нижневартовск, где прожила четыре года, после чего вернулась в Ленинград

Фото: из личного архива Константина Хабенского

Константин Хабенский поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения и автоматики, но после 3-го курса забрал документы. Работал дворником, монтировщиком, был уличным музыкантом. В 1990 году стал студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии

Фото: из личного архива Константина Хабенского

«Со своего первого гонорара я купил машину, а со второго — права»
В 1996 году Константин Хабенский начал играть в московском театре «Сатирикон», однако там ему в основном доставались роли второго плана. Популярным актер стал, сыграв в сериале «Убойная сила»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Дружба — это взаимовыручка, помощь, переживание за близкого человека»
Константин Хабенский долгое время дружит с актерами Михаилом Трухиным и Михаилом Пореченковым (на фото справа), с которыми он неоднократно вместе снимался

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Цветкова

«Наша театральная команда воспитана так, что мы роли не выпрашиваем»
С 1996 года Константин Хабенский выступал на сцене Театра имени Ленсовета, а затем перешел в МХТ имени Чехова

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

«Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную»
Первый раз Константин Хабенский женился в 2000 году на журналистке Анастасии Смирновой (на фото). В 2007 году у супругов родился сын Иван, в 2008 году Анастасия умерла от опухоли головного мозга. В 2013 году актер женился на актрисе Ольге Литвиновой, в 2016 году у них родилась дочь Александра

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

В 2008 году Константин Хабенский создал благотворительный фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. С 2010 года актер открывает студии творческого развития по всей России

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Звездная болезнь ощущается психологически и физически. Бывает у всех. Если кто-то говорит, что у него не было звездной болезни, не верьте: он лукавит. Я болел в течение недели. Потом возникали, конечно, какие-то остаточные явления. Слава богу, что рядом со мной друзья, которые периодически напоминают, откуда мы вышли и куда все придем»
Слева направо: актеры Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Ирина и Сергей Безруковы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Я не имею привычки лазить в чужой бумажник, но иногда с большим восхищением узнаю, в какие суммы оценивают себя те или иные актеры»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

«Мне до "Оскара" как до Америки»
В 2006 году актеру было присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2012 году — народного

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

«Я — разный. Могу быть хорошим и плохим, добрым и злым, бесстрашным и страшным трусом»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Ты не ошибаешься, считая человека хорошим. Это он ошибается, поступая плохо»

Фото: ТАСС

«Кино — это такая же работа, как и театр, только приносит больше денег»
Среди наиболее известных ролей Константина Хабенского в кино — Антон Городецкий в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре», Александр Колчак в фильме «Адмиралъ», Костя Лукашин в «Иронии судьбы. Продолжение», учитель Виктор Служкин в драме «Географ глобус пропил» и Владимир Богданов в триллере «Селфи» (кадр из фильма на фото)

Фото: РИА Новости

В 2018 года на российские экраны вышел первый полнометражный фильм, в котором Хабенский выступил режиссером. Кинокартина «Собибор» повествует о восстании в польском концлагере, произошедшем 14 октября 1943 года. Главную роль в фильме также исполняет Хабенский

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

27 октября 2021 года Константин Хабенский стал новым художественным руководителем Московского художественного театра имени А.П.Чехова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

