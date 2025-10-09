Фильм с Хабенским «Здесь был Юра» выиграл гран-при кинофестиваля «Маяк»

Фильм режиссера Сергея Малкина «Здесь был Юра» выиграл гран-при кинофестиваля «Маяк», организованного фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». В фильме снялся Константин Хабенский. За эту роль он получил награду кинофестиваля «Лучшая мужская роль».

«Здесь был Юра» — первый полный метр Сергея Малкина. Кинокартина рассказывает историю Олега и Сережи — 30-летних музыкантов, которые мечтают стать рок-звездами. Они живут в обшарпанной коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном кинофестивале. Однако накануне концерта на них сваливается ответственность — им приходится следить за 50-летним родным дядей Олега с ментальными особенностями (Константин Хабенский).

Награду «Лучшая работа режиссера» кинофестиваля присудили Соне Райзман за фильм «Картины дружеских связей». В нем сыграла Мария Карпова — победительница в номинации на лучшую женскую роль кинофестиваля. Приз за лучший короткий метр взяла картина «Игра в прятки» режиссера Амета Савенко.

Лучшим дебютом признали фильм Нины Воловой «Фейерверки днем». Награда за лучший сценарий и за лучшую операторскую работу достались Екатерине Тирдатовой и Олегу Лукичеву соответственно. Они работали над картиной «Над вечным покоем». Особого упоминания жюри «Маяка» удостоилась картина Катерины Скакун «Складки».