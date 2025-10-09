Глава «Газпрома» предупредил об аномально холодной зиме

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что европейскую часть России и Европу ожидает аномально холодная зима. По его словам, такие холода в зимний период фиксируют раз в 20 лет.

«Cледим внимательно за погодой каждый день, у нас в руководстве «Газпрома» много карт, которые говорят об отклонении средней климатической нормы температуры. <...> Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима»,— сказал господин Миллер на Петербургском международном газовом форуме (цитата по РБК).

Глава «Газпрома» отметил, что на территориях от Мурманской области до Краснодарского края температура может опуститься до –25°С. Он добавил, что анализ температурных значений за последние 100–150 лет говорит о том, что погода зимой никак не связана с показателями прошлогоднего сезона.