Московская компания требует с банкротящегося воронежского «Евродорстроя» 34 млн

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск от московского ООО «Главстройпроект» к местному банкротящемуся АО «Евродорстрой», которое ранее принадлежало известному в регионе дорожнику Ваграму Хачатряну. Сумма требований составляет 34,6 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В сентябре «Главстройпроект» подал аналогичный иск к воронежской компании. В нем указывалось, что в рамках банкротства «Евродорстроя» был оспорен платеж по договору субподряда, и с московской фирмы в пользу ответчика было взыскано 49 млн руб. Однако истец отмечает, что работы по договору были выполнены и приняты «Евродорстроем», а значит, «Главстройпроект» вправе добиваться применения принципа сальдирования в отношении большей части взысканной суммы. Следующее заседание по делу назначено на 22 октября.

АО «Евродорстрой» было признано банкротом в октябре 2022 года. В отношении компании было открыто конкурсное производство. В октябре 2025 года оно было продлено на шесть месяцев.

По данным Rusprofile, ООО «Главстройпроект» зарегистрировано в 2008 году в Москве. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство прочих отделочных и завершающих работ. Доли в компании принадлежат гендиректору Александру Черных (40%), Юрию Комарову (30%) и Сергею Ивашову (30%). В 2024 году выручка общества составила 489 млн руб., чистая прибыль — 7,2 млн руб. АО «Евродорстрой» зарегистрировано в Воронеже в 1995 году. Уставный капитал — 2,3 млн руб. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Актуальные учредители не раскрываются, до 2021 года компания принадлежала Ваграму Хачатряну. В 2024 общество продемонстрировало нулевую выручку и чистый убыток в 1,1 млн руб. Конкурсный управляющий — Наталья Миронова.

Егор Якимов