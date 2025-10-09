«Газпром» подписал меморандум с пакистанской OGDCL

«Газпром» (MOEX: GAZP) подписал меморандум о взаимопонимании с пакистанской Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL). Об этом сообщил журналистам министр нефти и газа Пакистана Али Первез Малик.

Документ предполагает, что пакистанская компания поделится с российской геологическими и сейсмическими данными. «Газпром» проанализирует их и выберет наиболее перспективные месторождения для дальнейшей совместной разработки.

«Это только начало длительных и взаимовыгодных отношений. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с "Газпромом"»,— заявил министр на Петербургском международном газовом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

OGDCL принадлежит государству, это крупнейшая по капитализации компания Пакистана. Ее история началась в 1961 году с проведения в стране геологоразведочных работ. Деньги на них — около 27 млн руб. — выдал Советский Союз.