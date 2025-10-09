Арбитражный суд Пермского края завершил конкурсное производство ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших производителей артиллерийского вооружения. Банкротом «Мотовилиха» стала в 2018 году с задолженностью свыше 17,6 млрд руб. В итоге ПАО погасило 5,15% задолженности перед реестровыми кредиторами. Власти рассматривали варианты восстановления платежеспособности предприятия, но в итоге его имущественный комплекс был передан связанным с ним лицам и продан на торгах. Сейчас он принадлежит холдингу «Технодинамика». Согласно определению суда, конкурсный управляющий должника Андрей Берсенев получит вознаграждение свыше 26,3 млн руб. Против этого выступал кредитор «Курганский машиностроительный завод», но его доводы суд не убедили.



В Прикамье завершается семилетняя история банкротства ПАО «Мотовилихинские заводы». Несостоятельным предприятие было признано в 2018 году после нескольких месяцев внешнего управления. К тому времени кредиторская задолженность общества, по разным данным, оценивалась в 13–17,6 млрд руб. Крупнейшими кредиторами на тот момент были АКБ «Россия» (7,6 млрд руб.), АО «Рособоронэкспорт» (3,9 млрд руб.), банк «Глобэкс» (885,6 млн руб.) и гос­корпорация «Ростех» (450 млн руб.).

По данным Арбитражного суда Пермского края, общая задолженность «Мотовилихи» перед конкурс­ными кредиторами составила свыше 17,748 млрд руб. Из них кредиторам второй очереди ПАО задолжало 35,369 млн руб., долги перед третьей очередью превышали 17,748 млрд руб. При этом требования трех кредиторов были обеспечены залогом. Речь идет об ООО «РТ-Капитал» (2,538 млрд руб.), ПАО «Промсвязьбанк» (867,6 млн руб.) и ИП Щербаковой (36,06 млн руб.). За счет реализации имущества ПАО удалось получить выручку в 2,058 млрд руб. В ходе конкурсного производства предприятие полностью погасило задолженность перед кредиторами второй очереди и частично обеспеченные залогом требования третьей очереди на 879,17 млн руб. Также «Мотовилиха» заплатила свыше 6,66 млрд руб. по текущим обязательствам. Таким образом, ПАО погасило 5,15% задолженности.

«Мотовилихинские заводы» занимаются производством ствольных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также продукции гражданского назначения и металлургией. Предприятие — один из самых крупных производителей артиллерийских систем в стране и единственный серийный изготовитель реактивных систем зал­пового огня. В год, предшествовавший банкротству, выручка «Мотовилихи» составила 11 млрд руб., чистый убыток 9,8 млрд руб.

Несколько лет власти и структуры «Ростеха» разрабатывали планы вывода ПАО из банкротства, в том числе и через замещение активов. В итоге было решено довести процедуру до логического конца. Имущественный комплекс предприятия использовался АО «Специальное конструкторское бюро» и «Мотовилиха–гражданское машиностроение», где была сосредоточена производственная деятельность по выпуску вооружений и гражданской продукции. В 2022 году подконтрольное «Ростеху» собрание кредиторов одобрило положение о продаже профильного имущества машхолдинга единым лотом. Это решение безуспешно пытался оспорить Промсвязьбанк (правопреемник «Глобэкса»). В 2023 году лот приобрело АО «Ремдизель» из Татарстана за 1,3 млрд руб. В прошлом году стало известно, что единственным владельцем СКБ, где было со­средоточено выкупленное имущество, стал холдинг «Технодинамика», контролируемый «Ростехом» и бизнесменом Виктором Григорьевым.

С ходатайством о завершении конкурсного производства управляющий «Мотовилихинских заводов» обратился 16 сентября текущего года. Также он представил суду отчет о своей деятельности, подробности которого в ходе процесса не оглашались. Также управляющий предложил установить ему сумму вознаграждения в размере более 26,3 млн руб., которая рассчитывается из балансовой стоимости активов должника и суммы удовлетворения требований кредиторов. Господин Берсенев отметил, что все предусмотренные законом действия в рамках конкурсного производства завершены. Представители прокуратуры и ФНС с ходатайством управляющего, в том числе в части вознаграждения, согласились.

Впрочем, против выплаты Андрею Берсеневу указанной суммы выступило АО «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ), который является кредитором ПАО. Его представитель направил отзыв, в котором не соглашался с расчетами гос­подина Берсенева относительно размера вознаграждения. Цифру, названную управляющим, на заводе считают несоразмерной.

Юрист Промсвязьбанка сообщила, что позиция кредитной организации пока до конца не выработана, но, возможно, кредитор будет возражать относительно суммы, и предложила отложить рассмотрение вопроса. «Банк государственный, пока мы не успели согласовать позицию по вертикали, а сумма довольно существенная»,— отметила она.

Представитель конкурсного управляющего назвал доводы КМЗ о несоразмерности вознаграждения абсолютно голословными. Он пояс­нил, что за пять лет работы на предприятии Андрей Берсенев получил в качестве вознаграждения «чистыми» деньгами около 7 млн руб., при этом более 8 млн заплатил в качестве страхования своей ответственности, то есть пока он остается в минусе. «Балансовая стоимость активов должника оценивалась в 14 млрд руб.,— объяснял он,— в этих условиях многие страховые компании отказывались предоставлять услуги, а те, кто соглашался, выставляли очень высокую стоимость». Также юрист указал, что КМЗ как кредитор не проявлял активности в ходе банкротства предприятия и не обращался к управляющему с предложениями о повышении эффективности его деятельности. В то же время Андрей Берсенев решил все задачи, которые ему ставились при банкротстве. «Благодаря управляющему на предприятии сейчас проходит модернизация производства, оно является стратегическим, и цель управляющего не только удовлетворить требования кредиторов, но и соблюсти интересы государства по сохранению производства, что и было сделано»,— пояснил представитель.

В итоге судья Ольга Шистерова удовлетворила ходатайство конкурсного управляющего в полном объеме. Определение суда при этом подлежит немедленному исполнению, юридически процедура конкурсного производства будет закончена после исключения ПАО из единого реестра юрлиц. Впрочем, судебный акт может быть обжалован в апелляции.

Юлия Духина, Дмитрий Астахов