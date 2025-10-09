Депутатов подвела посещаемость

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев пригрозил распустить губернскую думу, которая с трудом рассмотрела пакет его поправок к уставу региона. Собрать необходимый кворум удалось только со второй попытки, при этом шести депутатам даже пришлось голосовать заочно. По мнению господина Федорищева, чтобы доказать свое отсутствие по уважительной причине, «прогульщики» должны пройти проверку на полиграфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поправки, рассмотренные губернской думой 9 октября, были внесены Вячеславом Федорищевым в рамках анонсированной ранее реформы областного правительства. Они предусматривают включение в состав кабмина заместителей губернатора и руководителей муниципалитетов (по решению главы региона), наделение Самары статусом «столицы» субъекта, а также содержат ряд других изменений устава области. Напомним, в сентябре господин Федорищев объявил, что число его заместителей сократится с шести до четырех, руководящий состав правительства — на 20%, а количество сотрудников в министерствах — на 10%. Среди мэров, которые войдут в кабмин, губернатор называл глав Самары, Тольятти и Сызрани.

Первоначально губернская дума должна была рассмотреть инициативу Вячеслава Федорищева на внеочередном заседании 4 октября, но провести его не удалось из-за отсутствия кворума: поправки вносятся в устав решением не менее двух третей списочного состава депутатов, то есть голосами 34 из 50 человек. В субботу же присутствовал только 31 парламентарий. Среди «прогульщиков» оказались спикер Геннадий Котельников («Единая Россия», ЕР), который находится в отпуске, и вице-спикер Марина Антимонова (ЕР), сидевшая на больничном. В итоге вместо досрочного заседания в субботу прошла рабочая встреча губернатора с депутатами.

9 октября ситуация повторилась: в парламенте снова собрался только 31 депутат. Среди «прогульщиков» вновь оказался господин Котельников, а также сразу шесть его однопартийцев.

Узнав об этом, глава региона (он же возглавляет самарскую ячейку ЕР) попросил журналистов покинуть зал заседаний и, как рассказали “Ъ” парламентарии, пригрозил распустить областной парламент из-за его «недееспособности». По мнению господина Федорищева, депутаты злоупотребляют пропусками заседаний и необходимо проверить, почему так происходит и есть ли на то уважительные причины. «Прогульщикам» было предложено пройти проверку на полиграфе.

Сразу после этого выяснилось, что шесть отсутствовавших депутатов в последний момент направили свои голоса по почте. В итоге необходимый кворум был достигнут, а реформа господина Федорищева поддержана единогласно.

Источник “Ъ” в правительстве региона обратил внимание, что столь грубое нарушение партийной дисциплины со стороны местных единороссов наблюдается впервые.

“Ъ” обратился за комментарием в пресс-службу Вячеслава Федорищева, однако на момент подготовки материала ответа не получил. В губернской думе оперативно не ответили на вопросы “Ъ”.

Полномочия действующего созыва самарского парламента истекают в сентябре 2026 года. Согласно федеральному закону, в случае его роспуска досрочные выборы должны пройти не позднее шести месяцев с момента принятия соответствующего решения. Впрочем, исчерпывающий список оснований, по которым глава региона вправе так поступить, пункта о «недееспособности» органа не содержит: губернатор может распустить думу, если она приняла неконституционный закон или же не проводила заседаний в течение трех месяцев подряд. В обоих случаях соответствующий факт должен быть сначала установлен судом.

«Желание главы региона очно лицезреть народных избранников на сессии вполне объяснимо и по-человечески понятно, однако отсутствие нескольких депутатов, не мешающих сохранению кворума, не является основанием для роспуска регионального парламента — только для применения дисциплинарных мер в отношении "прогульщиков"»,— говорит электоральный юрист Олег Захаров. Он напоминает, что с недавнего времени законом закреплена возможность лишения депутатского мандата за систематическое отсутствие на сессиях без уважительной причины, и эта норма появилась как раз для того, чтобы в критических ситуациях не распускать весь парламент, а ограничиться довыборами по отдельным округам.

Евгений Чернов, Самара; Андрей Прах