Пруд признали федеральным

На Ставрополье бизнесмена лишили водоема для промышленного разведения рыбы

Суды двух инстанций обязали предпринимателя освободить земельный участок площадью 22 га под прудом Кармалиновским в Ставропольском крае, признав водоем частью реки Расшеватка и федеральной собственностью. Ответчик заявил, что искусственный пруд не является частью реки и используется для промышленного разведения рыбы. Однако согласно решению судов, река Расшеватка относится к поверхностным водным объектам федеральной собственности, а образованные на ней пруды — часть этого водоема, которая имеет гидравлическую связь с другими водными объектами.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Ставропольского края по иску прокуратуры региона к администрации Новоалександровского городского округа, ООО «Голубая Нива» и индивидуальному предпринимателю Алексею Тараканову. Суды признали недействительным договор о передаче прав аренды земельного участка площадью более 22 га. Решения судов опубликованы в картотеке дела.

Прокуратура потребовала обязать бизнесмена освободить земельный участок. По мнению надзорного ведомства, администрация и компания не вправе распоряжаться территорией, поскольку она частично находится в границах акватории реки Расшеватка и по Водному кодексу принадлежит России. Прокурор подчеркнула, что создание водоема не может ограничить право федеральной собственности на расположенные там водные объекты.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Голубая Нива» зарегистрировано в 1993 году в Новоалександровске Ставропольского края. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур. Уставный капитал — 139,5 тыс. руб. Учредители — Ольга Лопатина и Юрий Стрекозов. Выручка компании за 2024 год составила 427 тыс. руб., прибыль — 49 тыс. руб.

Предприниматель возражал, утверждая, что на участке расположен искусственный пруд Кармалиновский, который не является частью реки и используется для промышленного разведения рыбы. Водоем был передан в 1978 году Новоалександровскому Раймежхозрыбобъединению, правопреемником которого стало ООО «Голубая Нива».

В 1997 году постановлением главы районной администрации за рыбсовхозом «Голубая Нива» закрепили пруд площадью 27,7 га на правах бессрочного пользования. В 2009-м эти права прекратили и заключили договор аренды на 49 лет. В 2021 году компания уступила права по договору предпринимателю Алексею Тараканову.

Согласно материалам дела, река Расшеватка относится к поверхностным водным объектам федеральной собственности. Образованные на ней пруды – неотъемлемая часть этого водоема. Они имеют гидравлическую связь с другими водными объектами.

Водный объект на спорном земельном участке связан с иными поверхностными водами и не обладает замкнутой береговой линией, говорится в решениях судов. Согласно Водному кодексу, такой объект может находиться исключительно в федеральной собственности.

На этом основании суд пришел к выводу: администрация и ее правопреемники не имели полномочий распоряжаться и сдавать в аренду земли водного фонда, покрытые поверхностными водами. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Российская Федерация наделила муниципалитет правом совершать распорядительные действия в отношении участков с землями водного фонда.

«В нарушение приведенных норм, ответчики не представили суду доказательств, опровергающих приведенные выше доводы заявителя»,— говорится в постановлении суда.

Он установил, что пруд является русловым водоемом на реке Расшеватка и имеет гидравлическую связь с другими поверхностными водными объектами. Поскольку река относится к федеральной собственности, ее составная часть — покрытая водой земля и участок в пределах береговой линии — также принадлежит государству.

Суд также установил, что надел сформировали с нарушением запрета статьи 102 Земельного кодекса на создание участков на землях, покрытых водными объектами. При постановке на кадастровый учет территорию должны были отнести к землям водного фонда, а не сельхозназначения.

Кроме того, согласно материалам дела, договор противоречит требованиям Водного и Земельного кодексов, а также Гражданского кодекса РФ, нарушает права государства и посягает на публичные интересы неограниченного круга лиц.

Суд обязал предпринимателя Алексея Тараканова освободить земельный участок в течение месяца после вступления решения в законную силу. Решение станет основанием для исключения из ЕГРН сведений об этом наделе.

Тат Гаспарян

