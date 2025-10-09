Светлому будущему подбирают сценарий

Устоять под напором социально-политических угроз, спровоцированных цифровизацией общества, поможет социальная архитектура. К такому выводу пришли 9 октября участники круглого стола Экспертного института социальных исследований. Работа в авангарде изменений и их «проектирование» позволят специалистам подобрать необходимые, а не навязанные сценарии общественного развития, полагают эксперты. В основу этих сценариев, по их мнению, должен лечь диалог власти и общества, уже выразившего запрос на существенные перемены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Некоторые из новых угроз обрисовал участникам мероприятия футуролог Руслан Юсуфов. По его оценке, в будущем общество столкнется со снижением уровня взаимного доверия, спровоцированного манипуляциями со стороны алгоритмов, а также с поляризацией мнений, связанной с «большим количеством развилок, по которым придется принимать решения в короткие сроки». И именно социальные архитекторы (которые призваны заменить традиционных политтехнологов) должны будут предвидеть «многообразие сценариев» и выбирать из них предпочтительные, не становясь заложниками «чьего-то мнения» или «манипулятивных практик». «Иначе соцархитектор может оказаться заложником социального пузыря и "побежать" по лекалам, сформированным за него»,— указал эксперт.

Социальные сети уже сейчас способны работать на поляризацию общества, развил мысль коллеги первый замдиректора платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Однако социальные архитекторы уже явили несколько примеров иного применения технологии, так что «это вопрос применения инструмента», добавил он.

Эффективно работать со всем арсеналом подобных инструментов, как следовало из слов политолога Виктории Карповой, социальная архитектура способна потому, что представляет собой не просто управленческую методику, но «новую парадигму государственного мышления», объединяющую в единую систему прогнозирование, проектирование и действие. Такая система управления позволяет «объединять будущее и настоящее, ценности и институты, людей и сообщества», настаивала госпожа Карпова.

Прорисовать желаемое будущее — ключевая задача для интеллектуалов в целом, подчеркнул, в свою очередь, политолог Владимир Шаповалов. В основу этого образа должен лечь «диалог общества и власти» на основе доверия и продуктивного взаимодействия, пояснил он: «Целенаправленный переход от реакции на происходящее к проектированию, прогнозированию и моделированию».

Общество, по мнению эксперта, в целом уже проявило консенсусную позицию относительно запроса на роль и место, которое должна занимать Россия.

«Сильная, удобная для жизни, с равными возможностями для граждан»,— перечислил он главные признаки «желаемой» России. Ответом же на этот запрос (включающий социальную справедливость, суверенитет и базовые основы традиционных ценностей) должна стать трансформация коммуникаций — переход от монолога к диалогу. «Доверие становится ключевым ресурсом, а образ будущего — результатом совместных усилий, а не директивного планирования»,— подытожил политолог.

В конечном итоге в то самое светлое будущее возьмут «тех, кто пытается совершать объективные действия по построению общего блага», оптимистично резюмировал модератор круглого стола Никита Сетов. А социальная архитектура, уверен он, выступит «важным инструментом» и одновременно задаст принципы «проектирования» грядущего.

Григорий Лейба