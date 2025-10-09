«Глобус» больше не крутится

В центре столицы закрылся последний премиальный гипермаркет сети «Глобус Гурмэ». Речь о помещении в торговом центре «Гименей» на Большой Якиманке: 20 лет назад там начал работу первый магазин этого бренда. Об окончательном закрытии гипермаркетов «Глобус Гурмэ» сообщают издания «МСК1» и отраслевой портал Shopper's. Как убедился “Ъ FM”, пользователи сервисов «Яндекс Карты» и 2ГИС отметили магазин на Якиманке как неработающий. Телефоны клиентской поддержки торговых точек отключены. В то же время компания, которая управляет сетью «Глобус Гурмэ», начала процедуру банкротства.

Магазины не выдержали конкуренцию с другим крупным игроком в премиум-сегменте — «Азбукой Вкуса», говорит управляющий партнер компании «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, судьба бренда была предрешена уже в 2022 году: «"Глобус Гурмэ", по сути, стал жертвой того, что они недостаточно быстро менялись, и масштабы бизнеса не позволили им сохранить эксклюзивность. Если мы посмотрим на успех "Азбуки Вкуса", он складывается из очевидного набора ключевых характеристик: уникальное качество кулинарии и собственные фабрики кухни, которые позволяют "Азбуке" оставаться безоговорочным лидером с точки зрения ситуации с кулинарией.

"Глобус Гурмэ", не имея собственного производства, очевидно, не мог конкурировать с "Азбукой" ни по ценовым параметрам, ни по параметрам надежности и так далее, это история номер один. Второй момент — эксклюзивность ассортимента. "Азбука" занимается прямым импортом, эксклюзивными поставками. Все это, конечно, "Глобусу" было повторить сложно, в том числе из-за масштабов бизнеса, повлияла и ценовая политика, все-таки "Глобус Гурмэ" был очень дорогим. Если посмотреть на всех потребителей, то их сейчас сближает между собой одна вещь: независимо от уровня дохода, потребители стали очень прагматичными, скажем так, ценообразование от " "балды" просто неадекватно в текущей ситуации».

Вряд ли найдутся инвесторы, которые захотят реанимировать бренд «Глобус Гурмэ», считает партнер консалтинговой компании NF Group Марина Малахатько: «С одной стороны, у бренда есть известность, но, с другой, запуск нового бренда и его раскрутка — это не такие большие деньги. Поэтому я не думаю, что для кого-то такая покупка будет иметь смысл. Если говорить про такие активы, как сеть продуктовых магазинов, это хороший бизнес, но он уже очень консолидирован и конкурентен. Верхний сегмент пока никто не занял, по сути, как была "Азбука Вкуса", так и осталась. Премиальный сегмент, скажем так, покрывают давно и успешно наши продуктовые московские рынки такие, как "Усачевский", "Дорогомиловский", "Даниловский"».

По данным Shopper's, сеть «Глобус Гурмэ» принадлежит структурам сенатора Арсена Канокова и депутата Государственной думы Дмитрия Саблина. Но последний рассказал “Ъ FM”, что не имеет никакого отношения к магазинам этого бренда. Также “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от «Столичной торговой компании», именно она управляет сетью «Глобус Гурмэ».

Никита Путятин