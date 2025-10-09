Глава Минфина США отвел энергетике ключевую роль в решении конфликта на Украине

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что решающую роль в прекращении конфликта на Украине будет играть энергетика. Об этом он сказал главе Белого дома Дональду Трампу на заседании кабинета министров.

«Энергетика будет играть решающую роль в этом вопросе»,— сказал глава Минторга США.

Президент Дональд Трамп в своей части выступления заявил, что верит в возможность разрешить конфликт на Украине при участии США. Он отметил, что российско-украинский конфликт может стать «девятым» в списке геополитических столкновений, которые удалось урегулировать при его участии.

Анастасия Домбицкая