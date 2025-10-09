Власти Оренбурга ввели ограничения для самокатчиков

Администрация Оренбурга ввела новые правила для электросамокатов и водителей, чтобы повысить безопасность и порядок на улицах. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности главы города Альберт Юмадилов.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Электросамокаты теперь запрещены на набережной Урала и в пешеходной зоне по ул. Советской, от бульвара до ул. Профсоюзной. В общей сложности в городе выделено 18 зон, где их использование ограничено.

Также определены новые места для парковки электросамокатов. Их нельзя оставлять на узких тротуарах, велодорожках, вблизи перекрестков, остановок, мостов и социальных объектов. Расстояние между парковками должно быть не менее 100 м, а на одной точке — не более 10 самокатов. Парковки должны быть обозначены специальной разметкой.

Скорость электросамокатов ограничена: в городских условиях — до 25 км/ч, а в парках и скверах — до 15 км/ч. Запрещено использовать электросамокаты более чем одному человеку одновременно, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также нельзя перевозить животных и крупногабаритный груз.

Андрей Сазонов