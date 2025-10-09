Из-за долга в 85 млн рублей приставы арестовали внедорожник компании в Каспийске

Судебные приставы в Каспийске арестовали внедорожник компании, задолжавшей другому юридическому лицу более 85 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Дагестан.

Компания-должник отказалась возвращать долг добровольно.

Если в течение 10 дней с момента ареста организация не погасит задолженность, автомобиль направят на оценочные мероприятия с последующей реализацией на торгах.

Мария Хоперская