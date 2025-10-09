Неудержимое лечение

На рынок медицинских услуг Прикамья выходит ООО «Медицинские инвестиционные решения» (МИР) из Санкт-Петербурга, принадлежащее местному бизнесмену Владиславу Ресину. Входящее в холдинг ООО «МИР-2» предложило краевым властям в рамках ГЧП построить новую поликлинику для взрослых в Кунгуре. Конкретные условия соглашения краевые власти намерены обсуждать с компанией. Подобные проекты «МИР-2» уже реализует в нескольких городах страны. Эксперты говорят, что новая поликлиника Кунгуру нужна, но без бюджетной поддержки проект может оказаться нерентабельным.



Межведомственная комиссия по взаимодействию в сфере государственно-частного партнерства одобрила заявку о заключении концессионного соглашения с ООО «Медицинские инвестиционные решения-2» («МИР-2»). Компания предложила в рамках ГЧП инициативу финансирования, создания и эксплуатации городской больницы в Кунгуре. Планируется, что учреждение будет оказывать медико-санитарную помощь и социальные услуги взрослому населению. Краевому министерству экономического развития и инвестиций предложено организовать обсуждение с обществом условий соглашения. По данным собеседников, возможный концессионер инвестирует в развитие медучреждения, а взамен получит право его экс­плуатации в виде оказания медицинской помощи.

Как уточнили «Ъ-Прикамье» в министерстве экономического развития, речь идет о строительстве поликлиники для взрослых. В холдинге «МИР» оперативно прокомментировать планы не смогли.

ООО «МИР-2» зарегистрировано 29 декабря 2022 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания занимается деятельностью больничных организаций. Уставный капитал 12,5 тыс. руб. Руководителем является Илья Иванов. Выручка общества в 2024 году составила 425 тыс. руб., чистая прибыль — 385 тыс. руб. Компания входит в холдинг «МИР» («Медицинские инвестиционные решения»), который реализует такие проекты, как создание поликлиники в Оренбурге, Великом Новгороде, Челябинске и Белгороде. Его владельцами являются Илья Иванов и ООО «ТМ-Энерго Финанс», учредителями которого в свою очередь являются Владислав Ресин и ООО «ДДС». Господин Ресин является основным совладельцем ООО «ДДС».

Сейчас в Кунгуре функ­ционирует ГБУЗ Пермского края «Кунгурская больница», которая оказывает многопрофильные медицинские услуги. В составе учреждения функционируют круглосуточный стационар, несколько специализированных отделений, а также три взрослые поликлиники и одна детская. В конце 2024 года СМИ писали о жалобах местных жителей на состояние детской больницы в Кунгуре. О проверках в учреждении здравоохранения сообщили краевой минздрав и кунгурская городская прокуратура.

Отметим, что если концессионное соглашение будет заключено, то на территории региона это будет первый случай ГЧП такого формата за пределами Перми. В прошлом году появилась информация о планах передать в концессию ГКБ №2 ООО «Медтехнолоджи Пермь». Согласно планам, общество проведет реконструкцию больницы, а взамен получит право ее эксплуатации. ООО входит в состав «Мединвестгрупп». Структура этой компании, ООО «Клиника инновационных исследований», в рамках концессионного соглашения занимается строительством онкоцентра в Перми. Срок сдачи объекта намечен на август 2026 года, после чего начнется процедура лицензирования медицинского учреждения. Планируется, что в I квартале 2027 года центр начнет принимать первых пациентов.

Экс-министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев считает, что без бюджетной поддержки проект в Кунгуре окажется для концессионера нерентабельным. «В чистом виде концессия — это управление и работа по тарифам обязательного медицинского страхования, но за счет ОМС нельзя окупать инвестиции. Поэтому только дополнительные гранты или другие платежи из бюджета могут поддержать концессию. Вопрос в их размере»,— отметил господин Матвеев. В то же время он отметил, что Кунгурская больница требует ремонта, также городу нужна новая поликлиника. В свою очередь депутат заксобрания Сергей Черезов, представляющий интересы Кунгурского округа, пояснил, что на его приемах на состояние городской больницы никто из жителей не жаловался.

Вадим Лысанов, бывший глава Кунгурского муниципального района, полагает, что на строительство поликлиники будут затрачены значительные денежные средства. «Если новая поликлиника перекроет функ­ционал городской, то тогда толк будет»,— считает собеседник.

Юлия Духина