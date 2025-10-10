В Липецкой области в 2025 году направили 900 млн рублей на медоборудование

Больше 900 млн рублей в этом году выделили в Липецкой области на обновление и оснащение в больницах и поликлиниках. Это как региональное финансирование, так и федеральное — в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выделенные средства направили на закупку 371 единицы медицинского оборудования, среди них: эндоскопические системы, аппараты УЗИ, маммографы, рентгеновские аппараты. К примеру, благодаря новому оборудованию, врачи в городе Грязи теперь могут проводить малоинвазивные операции на суставах и органах брюшной полости. В отличие от открытой хирургии такие вмешательства менее травматичны и более эффективны, так как позволяют специалисту работать как под микроскопом с помощью увеличивающей изображение оптики.

«Оснащение районных больниц современным оборудованием позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на местах. Это не только сокращает сроки лечения и реабилитации пациентов, но и повышает доступность качественной медицины для жителей муниципалитетов региона»,— сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Мария Свиридова