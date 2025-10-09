«Газпром» приступил к практической реализации проекта газопровода «Волхов–Мурманск»

«Газпром» (MOEX: GAZP) приступил к практической реализации проекта строительства газопровода «Волхов–Мурманск». Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

Магистраль станет основой для дальнейшей газификации Мурманской области.

Когда она будет возведена, «Газпром» приступит к строительству газопроводов-отводов, а также межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Через них будут переведены на сетевой газ 24 объекта теплоснабжения, включая крупнейшую в регионе Апатитскую ТЭЦ, которая работает сейчас на привозном угле.

Первая пятилетняя программа развития газоснабжения на 2026-2030 годы подписана сегодня председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.