Народная артистка Азербайджана Амина Юсифкызы умерла в 89 лет

На 90-м году жизни умерла советская и азербайджанская актриса театра и кино, народная артистка Азербайджана Амина Юсифкызы. Информацию о ее смерти опубликовал портал Trend Life со ссылкой на близких артистки.

Амина Юсифкызы родилась 24 сентября 1936 года в Баку. Свою творческую деятельность она начала в Государственном театре юного зрителя, где выступала еще будучи школьницей. В 1961 году она окончила Азербайджанский государственный педагогический университет. С 1958 по 1964 год госпожа Юсифкызы играла в ТЮЗе, после чего перешла в Государственный академический национальный драматический театр Азербайджана.

С 1960-х годов актриса снималась на киностудии «Азербайджанфильм». В ее фильмографии — роли в картинах «Почему ты молчишь?», «Хлеб поровну», «Мой добрый папа», «Учитель музыки», «День казни» и других. Помимо этого, Амина Юсифкызы была известна как мастер художественного слова, исполняя стихи, поэмы и литературные композиции.