Импорт разглядели на просвет

По данным “Ъ”, Минпромторг с начала года исключил из реестра отечественной продукции пять компаний—производителей светотехники из-за обхода правил госзакупок: они использовали российские светодиоды для тестовых партий, но затем переходили на более дешевые китайские аналоги, что позволяло им занижать стоимость и побеждать в тендерах. Проблема распространена и в других отраслях электроники, говорят собеседники “Ъ”. Минпромторг же прорабатывает ужесточение ответственности участников госзакупок. Сейчас же штрафы за такие нарушения достигают 50 тыс. руб.

С начала 2025 года Минпромторг инициировал 13 внеплановых проверок отечественных производителей светотехники, по результатам которых продукция пяти компаний была исключена из реестра российской промышленной продукции, рассказал “Ъ” источник на рынке. Проблему также подтвердили еще два собеседника “Ъ” на рынке. По словам источника, производители для попадания в реестр сначала закупали тестовую партию российских светодиодов, а потом переходили на импортные более дешевые аналоги, что позволяло занижать цену при госзакупках. По словам источника, штрафы по завершенным закупкам несущественны (достигают 50 тыс. руб.), а в случае выявленного нарушения в рамках использования иностранной продукции под видом отечественной штрафуется лишь сам заказчик, поставщик в данном случае избегает наказания.

Проверки продукции, включенной в реестр, проводятся как на этапе включения, так и в рамках последующего мониторинга, говорят в пресс-службе Минпромторга. «Министерство последовательно работает над совершенствованием механизмов контроля. В том числе прорабатываются меры, направленные на повышение ответственности всех участников процедур закупок, для недопущения подобных случаев. Вопросы усиления контроля и изменения нормативной базы находятся в зоне нашего постоянного внимания»,— добавили в пресс-службе. Реализация механизма прослеживаемости реестровых записей, над которой ведется межведомственная работа, позволит на этапе осуществления закупки минимизировать риск использования иностранных товаров под видом отечественных, добавили в пресс-службе ФАС России. В ТПП “Ъ” не ответили.

По словам источника “Ъ”, среди исключенных из реестра компаний — «Горизонт», «Технология света», «Фалди», «Эфлайт» и «ПК Глерио». Все эти компании числились в реестре, но были исключены в феврале и августе текущего года, убедился “Ъ”. «У нас все хорошо»,— ответили в компании «Технология света» на корреспонденту “Ъ”. После уточняющего вопроса о статусе в реестре представитель компании повесил трубку. «Фалди» информацию о своем исключении из реестра опровергла. По словам ее представителя, заявление на выход из реестра компания подала самостоятельно с целью уточнения информации о компонентной базе. Выездные проверки в компании не проводились, добавили в ней. Остальные компании на запрос “Ъ” не ответили.

До 40–60% светотехники, реализуемой по госконтрактам, не соответствуют требованиям к локализации (719-е ПП РФ), приводит данные исполнительный директор GS LED (входит в холдинг GS Group) Андрей Мартынов. «Оборот продукции, не соответствующей 719-му ПП, измеряется десятками миллиардов — это средства, которые недополучают отечественные производители»,— уверяет он. Он считает, что для решения проблемы «число проверок необходимо увеличивать кратно, привлекать к ним отраслевых экспертов, освещать результаты». По его словам, эффективной мерой стал бы «сбор с производителей, использующих иностранную компонентную базу вместо отечественной, в сумме разницы цен».

Уровень продукции, не соответствующей требованиям по отечественности, председатель совета АНО «Содружество производителей светотехники» (объединяет шесть крупнейших производителей) Сергей Мордавченков оценивает на уровне более 50%. «Из-аз этого российские производители теряют более половины потенциального рынка, а на их место приходят компании, которые занимаются в прямом смысле мошенничеством»,— добавил он. Проблему существования продукции в реестре, не удовлетворяющим требованиям к локализации (719-й ПП РФ), глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский называет актуальной. По его словам, несколько таких нарушений было также зафиксировано в случае с электросчетчиками и в других отраслях.

Филипп Крупанин, Алексей Жабин