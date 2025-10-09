Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Информация о планируемых терактах в Краснокамске не подтвердилась

Информация о планируемых противоправных действиях в школах Краснокамск, появившаяся сегодня в соцсетях, не соответствует действительности. Такие выводы сделало министерство территориальной безопасности Пермского края по результатам проведенной проверки.

Напомним, сегодня в одном из телеграм-каналов неизвестный опубликовал информацию о намерении устроить теракт в школах Краснокамска. После этого была начата проверка, а учебный процесс в школах города приостановлен.