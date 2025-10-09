Минобороны РФ сообщило о подрыве ВСУ трубопровода с аммиаком

Во время отступления в районе населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики (ДНР) ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, сообщило Минобороны России. Как отметили в пресс-релизе министерства, из-за этого в 2,5 км от Русиного Яра произошел выброс аммиака.

Трубопровод подорвали около 13:05 мск. По утверждению Минобороны, такой удар ВСУ нанесли, чтобы замедлить наступление российской армии. Пострадавших среди российских военных нет.

Вооруженные силы России взяли Русин Яр 22 августа. Тогда же российская армия заняла населенные пункты Катериновка и Владимировка в ДНР.