Лидер Египта Сиси заявил, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира

Президент Египта Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что тот «заслуживает Нобелевскую премию мира». Об этом сообщили в пресс-службе египетского лидера. По данным агентства, египетский лидер также пригласил господина Трампа в Египет на празднование успешной сделки по Газе.

«Президент подтвердил, что президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Египетский лидер также пригласил американского коллегу принять участие в торжествах, которые состоятся в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. «Президент Трамп приветствовал приглашение и выразил свое удовольствие посетить Египет, тем более что это страна, которую он очень уважает»,— отмечается в сообщении.

Ранее агентство AFP сообщало, что Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира 2025 годадо соглашения по Газе. Последние решения были приняты в понедельник, в то время как договоренности между Израилем и «Хамасом» были достигнуты в среду.

Дональда Трампа называли одним из потенциальных лауреатов Нобелевской премии мира. В частности, испанская газета El Pais со ссылкой на источники писала, что господина Трампа внесли в список кандидатов на премию в этой категории. Всего на рассмотрение в этом году поступило 338 номинаций, из них — 244 физических лица и 94 организации.

Анастасия Домбицкая