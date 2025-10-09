Компания «Аурус Аэро» подписала соглашение о деятельности в ПОЭЗ «Ульяновск»

В четверг компания «Аурус Аэро» и Ульяновская область подписали соглашение об осуществлении деятельности в Портовой особой экономической зоне «Ульяновск», сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соглашение было подписано на Петербургском международном газовом форуме. Фактически с этого момента «Аурус Аэро» становится резидентом Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Ульяновск». Подробности планируемой деятельности нового резидента не раскрываются.

ООО «Аурус Аэро» было зарегистрировано в июле 2022 года. 100% компании принадлежит в настоящее время принадлежит ООО «Газпром Тех», также стопроцентной дочке ООО «Газпром Капитал». Первоначально компания была зарегистрирована в Казани, затем, в декабре 2023 года юридический адрес сменился на Москву. В июле этого года «Аурус Аэро» объявила, что меняет московскую прописку на ульяновскую по юридическому адресу ПОЭЗ «Ульяновск» (Чердаклинский район Ульяновской области, 5 км от границы Ульяновска).

Уставный капитал компании — 1 млн руб. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Подробности планируемой деятельности нового резидента в ПОЭЗ не раскрывают.

Сергей Титов, Ульяновск