Акции Ferrari упали на рекордные 16% из-за неутешительных прогнозов

Акции Ferrari рухнули на 16%. Это сильнейшее падение котировок автопроизводителя с января 2016 года, когда он стал независимой компанией.

Поводом для обрушения котировок Ferrari стал неутешительный прогноз на ближайшие годы. К 2030 году производитель рассчитывает получить выручку в районе €9 млрд, а скорректированную прибыль — в размере €3,6 млрд. Таким образом, среднегодовой рост прибыли, согласно скорректированному плану, должен составить примерно 6% — вместо 10%, на которые компания рассчитывала ранее.

Вместе с тем Ferrari немного улучшила прогнозы на конец 2025 года. Компания ожидает, что получит выручку в размере не менее €7,1 млрд (против €7 млрд прогнозировавшихся ранее) и прибыль не менее €2,72 млрд вместо €2,68 млрд.

Кирилл Сарханянц