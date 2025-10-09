Реконструкцией Театра-Театра займется КРПК

Реконструкцию главного зрительного зала Пермского академического Театра-Театра будет проводить Корпорация развития Пермского края (КРПК). Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя. С подрядчиком будет заключен контракт на сумму в 1,6 млрд руб.

В здании театра на ул. Ленина, 53, будет проведен ремонт зрительного зала и фойе, а также замена механического оборудования и системы компьютерного управления сцены. В результате в зале будет установлено 250 дополнительных зрительских мест — их общее количество составит 850. Кроме того в зале снова появится балкон и изменится расположение гардероба, что позволит расширить пространство во входном фойе. Кресла для зрителей станут удобнее, проходы между ними будут расширены. Также в театре увеличится количество туалетных комнат и кафе. Завершение всех работ намечено на 2027 год.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Пермский драматический Театр-Театр продолжит работу в основном здании до 20 октября. На время проведения ремонта будет приостановлена работа большой сцены, а спектакли будут проводить во Дворце молодежи и в ДК им. Солдатова.