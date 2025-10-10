Всемирный день часов (World Watch Day) — первое глобальное мероприятие, посвященное часовому искусству, наследию и инновациям в часовом деле. Его инициаторами выступили Фонд высокого часового искусства, Grand Prix d’Horlogerie de Genve, фонд Watch Library Foundation, Horopedia, Inhorgenta и другие некоммерческие организации. «Это открытое приглашение разделить страсть к часовому искусству во всех его проявлениях»,— говорится в официальном коммюнике. Всемирный день часов будет отмечаться ежегодно 10 октября, повторяя традиционное отображение 10:10 на циферблатах (это положение стрелок выставляется на часах чаще всего, поскольку считается самым гармоничным и позитивным).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В течение всего дня 10 октября 2025 года по всему миру — от Шанхая до Нью-Йорка, от Стамбула до Москвы — будут проходить заседания клубов и ассоциаций коллекционеров, экскурсии и круглые столы, мероприятия для СМИ и другие события, чествующие часовое ремесло. Некоторые мануфактуры и музеи при них откроют свои двери для посетителей. С полным списком событий можно ознакомиться здесь https://www.worldwatchday.org/en/-world-watch-day-events-around-the-globe. Организаторы приглашают всех и каждого поучаствовать в этой инклюзивной инициативе: сфотографировать часы на запястье и выложить снимок с хэштэгом #worldwatchday, рассказать историю, поделиться воспоминанием.

Ровно в 10:10 колокола церкви Saint-Maurice в Безансоне возвестят о начале Всемирного дня часов. В Женевском музее искусства и истории в этот день откроется выставка «Даже сломанные часы показывают правильное время трижды в день». В Стокгольме пройдет награждение лауреатов премии Nordic Watch Awards. В Лиссабоне можно будет посетить ярмарку независимых португальских часовщиков. В Москве 10 октября станет завершающим днем традиционной осенней выставки Moscow Watch Expo https://2025.watchexpo.ru/, объединяющей более 100 брендов из России, Швейцарии, Германии, Великобритании, Японии, Китая.

Всемирный день часов доступен всем и каждому, чтобы Время объединило весь мир. Хотя бы на один день.

Нина Спиридонова