Премьер-министр Дании Метте Фредериксен признала, что замороженные российские активы на сегодня, по сути, единственный способ поддержки Украины. Однако против по-прежнему выступает Бельгия, где указанные средства хранятся. Одновременно ЕС и НАТО продолжают обсуждать меры реагирования на нарушение воздушного пространства Старого Света якобы со стороны России. В Москве эти обвинения категорически отрицают. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что помощь Киеву продолжится, несмотря на объективные трудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Европа продолжает обсуждать, как реагировать на полеты неизвестных дронов и на российские самолеты, если те нарушат границы стран ЕС. Сразу нужно сказать, что, несмотря на многочисленные воинственные заявления, готового решения нет. Ключевое слово — «может». НАТО может разрешить открывать огонь, а может и не разрешить. Альянс может провести учения возле российских границ и так далее.

Фридрих Мерц первым из лидеров Старого Света обвинил Москву в том, что это она запускает беспилотники с целью провокации и запугивания населения Германии. И что же дальше? Кабинет министров подготовил законопроект, который разрешает полиции сбивать «злонамеренные дроны». Правда, документ сначала должен пройти через парламент. Затем нужно создать специальное подразделение, пригласить консультантов. Дальнейшие комментарии излишни. А до этого, видимо, придется отвечать вербальными интервенциями.

Следующий острый момент. Соглашение с Америкой об оружии для Украины с большой помпой подписали, но теперь же возник вопрос: кто за это заплатит? Премьер Дании Метте Фредериксен признала, что у Европы нет других идей, кроме как использовать для этого замороженные российские активы. Однако Бельгия, которая их хранит, очень сильно опасается гнева Кремля, поэтому просит гарантий поддержки, случись чего.

Однако на сегодня не совсем понятно, могут ли коллеги их предоставить.

Впрочем, идею уважаемым толерантным европейцам можно подкинуть. Бюджет ЕС на следующие семь лет — с 2028-го по 2034 год — €2 трлн. Приоритеты: климат и зеленый переход, еще адаптация мигрантов. Долгосрочная цель ЕС — достичь нулевых выбросов парниковых газов не позднее 2050 года. Вопрос национальной обороны, судя по всему, не очень волнует борцов с парниковым эффектом, несмотря на фактически ставший программным тезис о «российской угрозе».

Между тем Европарламент, который не имеет никакой власти и практически лишен полномочий, предлагает с Россией не церемониться. Все скопом очень обижаются на Дональда Трампа, который дает понять, что не намерен защищать очень спорные ценности за счет американского налогоплательщика. Вот такая вот милитаристская Европа.

Тем не менее, несмотря ни на что, Украину они без поддержки не оставят. Перспектива воевать самим в такой ситуации не видится возможной ни в каком случае.

Дмитрий Дризе