Лавров: Словакия и Венгрия не дают ЕС превратиться в «военную машину»

В МИД России считают, что превратиться в «военную машину» Евросоюзу не позволяют Словакия и Венгрия, которые «хотят не войны, а мира». С такой оценкой событий в Европе выступил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя попытки Евросоюза ввести новый принцип голосования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Они своим, по сути дела, правом вето (потому что консенсус — это право вето у каждой страны), своей позицией не дают Евросоюзу превратиться из некогда обещанного экономического и социального "рая на Земле" в военную машину»,— сказал Сергей Лавров в интервью для проекта RT «Мосты на Восток».

В начале сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от европейских стран отказаться от права вето и «оков единогласия» при решении внешнеполитических вопросов. Она призвала государства ЕС перейти к голосованию квалифицированным большинством.

Принцип квалифицированного большинства используется Евросоветом. Решение в таком случае принимается, если одновременно выполняются два условия: инициативу поддерживают 55% (15 из 27) государств--членов ЕС; предложение поддерживают страны-участницы, где совокупно проживает не менее 65% от общей численности населения ЕС.

