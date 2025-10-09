В Госдуме предложили заменить бумажные свидетельства о рождении на пластиковые

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая (ЕР) предложила министру юстиции Константину Чуйченко заменить бумажные свидетельства о рождении на пластиковые карточки. По словам госпожи Буцкой, в ее адрес часто поступают обращения граждан с жалобами на неудобство использования некоторых документов из-за их быстрого износа. Особенно остро проблема стоит со свидетельствами о рождении, указала депутат.

Обращение госпожи Буцкой в адрес министра есть в распоряжении ТАСС. В нем она просит господина Чуйченко заменить бумажные свидетельства о госрегистрации на карточки, по аналогии со страховыми свидетельствами обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). По словам депутата, пластиковая карта или ламинированный документ уменьшенного размера будет «легко помещаться в кошельке» и меньше изнашиваться при повседневном пользовании.

Депутат также указала, что свидетельство о рождении используется при получении гражданами большого числа услуг (медицинских, образовательных, социальных, при оформлении документов и т. д.). «В ряде случаев из-за потери или порчи свидетельства родителям приходится обращаться за его повторной выдачей, что сопряжено с дополнительными временными и материальными затратами»,— поясняет госпожа Буцкая.

Полина Мотызлевская